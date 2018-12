União de Tomar domina provas principais do Corta Mato de Abertura

A Associação de Atletismo de Santarém deu início de mais uma época desportiva com a realização, no domingo, 9 de Dezembro, do Corta Mato de Abertura que decorreu na Azinhaga (Golegã), numa organização conjunta com o Clube em Movimento. Participaram 240 atletas em representação de catorze clubes. O União de Tomar venceu individual e colectivamente as provas principais em masculinos e femininos.

Os vencedores nos diferentes escalões, em termos individuais e colectivos, foram: Benjamins Fem. - Ana Teixeira (A20Km Almeirim) e CB Abrantes; Benjamins Masc. - Afonso Maduro (CB Abrantes) e CB Abrantes; Infantis Fem. - Lúcia Martinha (CP Alcanena) e CP Alcanena; Infantis Masc. - Bruno Caldeira (CB Abrantes) e UFC Tomar; Iniciados Fem. - Bárbara Dias (CB Abrantes) e AEA Cartaxo; Iniciados Masc. - Tomás Cerveira (CN Rio Maior) e AEA Cartaxo; Juvenis Fem. - Inês Mendes (CN Rio Maior) e CN Rio Maior; Juvenis Masc. - André Silva (GA Fátima) e GA Fátima; Juniores, Seniores e Veteranos Fem. - Maria José Pinto (UFC Tomar) e UFC Tomar; Juniores, Seniores e Veteranos Masc. - Filipe Rosa (UFC Tomar) e UFC Tomar.

No próximo fim de semana, na Nave Desportiva de Alpiarça, realiza-se o torneio de abertura em pista coberta e na Expocentro em Pombal realiza-se o campeonato regional de provas combinadas. No domingo, em Leiria, realiza-se o campeonato regional de marcha em estrada.