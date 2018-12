Vilafranquense perde liderança e Mação surpreende

O Vilafranquense perdeu a liderança da Série C do Campeonato de Portugal em futebol para a União de Leiria após ser derrotado por 1-0 na deslocação ao terreno do Sintrense, em jogo a contar para a 14ª jornada da prova. Os ribatejanos têm agora 28 pontos e estão em segundo lugar a um ponto do novo líder.

O grande destaque da jornada entre as equipas da região foi o triunfo do Mação fora por 1-2 frente ao vizinho Sertanense, que representou a segunda vitória dos homens de Mação na prova mas não foi bastantes para largarem a lanterna-vermelha, agora com 8 pontos.

FC Alverca e CD Fátima não souberam aproveitar o factor casa e foram derrotados pelo mesmo resultado (1-2), frente ao Torreense e ao Benfica de Castelo Branco, duas equipas do topo da tabela. O FC Alverca continua em antepenúltimo na classificação, neste campeonato com 18 equipas. O CD Fátima está em décimo com 18 pontos.