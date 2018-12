Câmara compra salinas de Alverca para acabar com apetites imobiliários

Presidente do município de Vila Franca de Xira quer salvaguardar aquele património natural.

O terreno de quase 40 hectares à beira do rio Tejo conhecido como salinas de Alverca, considerado um dos importantes refúgios de aves protegidas da zona do estuário do Tejo, está prestes a ser adquirido pela Câmara de Vila Franca de Xira.

O presidente do município, Alberto Mesquita (PS), quer acabar com apetites imobiliários na zona e devolver aquele espaço para o usufruto da população, preservando o ambiente natural das salinas e promovendo ali espaços de lazer e fruição.