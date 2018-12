Casa dos Patudos é a jóia da coroa de Alpiarça

Criar um Parque Ecológico na zona da albufeira dos Patudos, apostar no merchandising e em pacotes de turismo cultural e no enoturismo foram algumas das ideias deixadas por Fernando Completo, autor do Plano Estratégico de Valorização Turística de Alpiarça, durante a apresentação do documento elaborado pela empresa Tourism & Hospitality Consulting, Lda. A sessão decorreu no dia 4 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de Alpiarça.

A Casa dos Patudos de Alpiarça é apontada como a “jóia da coroa da identidade turística” do concelho. “Esta é a grande mais valia que detectámos no município. Sem qualquer dúvida que é por aqui que Alpiarça deve agarrar-se para criar a sua identidade cultural”, observou. Contudo, há muito ainda a fazer. “O turista de hoje, mais do que ver paisagens, gosta de sentir que vem fazer parte do local que visita, gosta de experenciar e de sentir emoções”, referiu Fernando Completo.