Desconhecidos partiram um vidro do elevador do parque de estacionamento subterrâneo e tentaram incendiar a casa do Pai Natal.

Presidente do Cartaxo repudia actos de vandalismo na cidade

Desconhecidos destruíram à pedrada, na madrugada desta quinta-feira, 13 de Dezembro, um dos vidros laterais do elevador que liga o parque de estacionamento subterrâneo à Praça 15 de Dezembro, junto aos paços do concelho do Cartaxo.

O caso mereceu o repúdio do presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), que se confessou “Desiludido com o espírito de Natal e de cidadania daqueles que destroem o que é de todos!”.

Na sua página na rede social facebook, o autarca revela ainda que há duas semanas tentaram incendiar a Casa do Pai Natal, tendo valido a pronta acção do segurança que presta serviço na zona. “Não vale a pena atirarmos pedras às forças policiais... estes assuntos ligados ao vandalismo daquilo que é de todos passa, também, pela educação que estamos a dar aos nossos filhos. Lamentável!”, conclui Pedro Ribeiro.