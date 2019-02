Operação Floresta Segura vai repetir-se em 2019 com mais fiscalização.

Programa de limpeza fez diminuir área ardida no concelho de Torres Novas

Dos 182 terrenos sinalizados no concelho de Torres Novas 148 foram limpos voluntariamente pelos proprietários em 2018, ou seja, 81 por cento (%), um valor acima da média nacional. Os números foram apresentados pelo major Pinto Reis, da Guarda Nacional Republicana (GNR), durante a apresentação da Operação Floresta Segura do concelho de Torres Novas para o ano de 2019, que decorreu na Câmara de Torres Novas, na manhã desta segunda-feira, 11 de Fevereiro. O o oficial da Guarda considera que o facto dos terrenos terem sido limpos voluntariamente pelos proprietários levou a que tenha havido uma diminuição do número de ignições e área ardida.

Em 2017 houve 64 incêndios e em 2018 o número baixou para 45, ou seja, menos 29,79%. Em relação à área ardida, em 2017 arderam 36% de terrenos enquanto em 2018 arderam 22%. A GNR levantou 34 autos durante a operação do ano passado; identificou 29 terrenos em incumprimento e no total foram levantados 63 autos relativos a fiscalização e denúncias durante a operação. Após o levantamento dos autos, 45 proprietários limparam os seus terrenos voluntariamente, sendo que a Câmara de Torres Novas substituiu-se aos aos prevaricadores em aproximadamente 31 mil metros quadrados nas freguesias de Pedrogão, Chancelaria e União de Freguesias São Pedro, Ribeira Branca e Lapas.

Para 2019 fica já o aviso de que a GNR e o serviço de Protecção Civil da Câmara de Torres Novas, vão intensificar a fiscalização, promovendo uma presença mais assídua junto dos proprietários dos terrenos e aumentar a proximidade à população rural. Além disso, vão ter um posto móvel, caracterizado e preparado para esclarecer os proprietários. “Neste posto móvel podem ser feitas denúncias e também vai servir para esclarecer os proprietários que tenham dúvidas sobre os seus terrenos e o que devem limpar”, reforçou. O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), disse que esta colaboração entre o município e a GNR tem dado frutos e que é muito importante consciencializar as pessoas para a importância e necessidade de cuidarem dos seus terrenos.

A primeira fase da Operação Floresta Segura do concelho de Torres Novas começa a 18 de Fevereiro e termina a 15 de Março. A verificação do cumprimento de limpeza de terrenos tem início no dia 1 de Abril.