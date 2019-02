Espaço de exposição contará com a participação de oito comunidades intermunicipais e de 40 empresas da região.

Turismo do Centro participa em mais uma edição da BTL

A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP) vai estar presente na 31ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com uma preenchida agenda de eventos naquela que é considerada a feira de referência para a indústria do turismo nacional.

O Turismo do Centro vai ter um stand com um espaço de 650 m2, que contará com a participação de oito comunidades intermunicipais e de 40 empresas da região Centro. Uma acção que custará à Entidade de Turismo cerca de 130 mil euros e que envolve uma centena de pessoas.

O evento decorre de 13 a 17 de Março na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. Segundo Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, os três primeiros dias vão ser focados nos profissionais do sector, enquanto os últimos dois dias destinam-se ao público em geral.

Durante cinco dias o stand do Turismo do Centro servirá para dinamizar e aumentar a visibilidade dos projectos criativos e turísticos das comunidades intermunicipais e dos eventos do Turismo do Centro como, por exemplo, o Rali de Portugal, maratonas, os grandes prémios de ciclismo e festivais.

Na edição anterior da BTL, o Turismo Centro de Portugal recebeu o Prémio Reconhecimento dos Publituris Portugal Trade Awards 2018.