Agressões em Aveiras de Cima fazem quatro feridos

Desacatos na via pública, em Aveiras de Cima provocaram na madrugada do passado sábado, 9 de Fevereiro, quatro feridos, sendo que dois deles tiveram de ser transportados ao hospital.

Os oito agressores, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos saíram do interior de duas viaturas e começaram a distribuir porrada, a quatro indivíduos que se encontravam na rua. As agressões começaram junto ao Mini-Preço e terminaram perto do café Koffi In.

A GNR recebeu o alerta, às 05h00, mas quando chegou já os atacantes se tinham posto em fuga.