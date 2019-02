Assinado contrato para obras na EN362 entre Santarém e Alcanede

Início da empreitada está agora apenas dependente do visto do Tribunal de Contas.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) assinou esta terça-feira, 12 de Fevereiro, o contrato para a execução da empreitada de beneficiação da Estrada Nacional (EN) 362, entre Santarém e Alcanede, no valor de 2,5 milhões euros. A intervenção tem um prazo de execução estimado de 210 dias.

Segundo a IP, a empreitada vai decorrer ao longo de cerca de 21 quilómetros e contempla a pavimentação integral do troço, reforço e adequação dos equipamentos de sinalização e segurança, construção de passeios na zona urbana de Alcanede e melhoria dos sistemas de drenagem da via.

De fora fica a correcção do traçado e eliminação de curvas entre Tremês e Aldeia da Ribeira e a execução de alguns passeios, como tinha sido proposto pela Câmara de Santarém. A autarquia considera que o projecto fica aquém das necessidades da zona norte do concelho, onde estão localizadas muitas empresas exportadoras.

O início dos trabalhos está dependente do visto do Tribunal de Contas, que a IP perspectiva que possa acontecer ainda no primeiro semestre de 2019.