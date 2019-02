Câmara da Nazaré põe na ordem autarcas do distrito de Santarém

A Câmara da Nazaré decidiu tomar posse administrativa do edifício da Colónia Balnear da Nazaré se a Associação de Municípios do Vale do Tejo não entaipar imediatamente o edifício. A posição de força, tomada segunda-feira em reunião do executivo, surge depois do desrespeito reiterado da associação dona do imóvel, liderada pelo presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, e que agrega 19 municípios dos distrito de Santarém, aos vários pedidos da autarquia da vila balnear.

O presidente da Nazaré, Walter Chicharro, em declarações a O MIRANTE, sublinha que esta deliberação tem por base um auto de vistoria que alerta, mais uma vez, para a degradação do edifício e para a falta de segurança. O autarca cansou-se de ser desconsiderado pelos seus pares, que ainda recentemente visitaram o local, mas não cuidam do seu património tal como exigem aos seus munícipes.

