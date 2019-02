Obra foi editada pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo em parceria com a Confraria da Gastronomia do Ribatejo

Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo candidata ao título Best in the World

A Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo foi o vencedor nacional na categoria “Countries - Regions - Local” e é agora candidata ao título “The Best in the World”, promovido pelos Gourmand World Cookbook Awards. A obra, editada pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), em parceria com a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, entra agora em competição com as obras vencedoras noutros países, cujo vencedor será conhecido entre os dias 21 e 22 de Março, numa cerimónia a ter lugar em Paris [França].

Recorde-se que a Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo, lançada no final de 2018, contém cerca de 600 receitas tradicionais e resulta de uma vasta pesquisa e de mais de uma centena de entrevistas, realizadas pela Confraria da Gastronomia do Ribatejo ao longo de cerca de dois anos, no âmbito do projecto de valorização, salvaguarda e promoção da gastronomia e dos produtos ribatejanos, implementado pela ERTAR.

Composta por dois volumes, a Carta Gastronómica reflecte os aspectos históricos da alimentação há mais de 50 anos, do ponto de vista etnográfico e social, e também apresenta a importância da carne de touro bravo na gastronomia regional e um conjunto de receituário antigos transmitidos oralmente, que podem inspirar os novos chefs.