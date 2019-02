Casais desafiados a tirarem fotografias nos miradouros de Santarém

A Câmara de Santarém desafia todos os casais a tirarem uma fotografia romântica pelos seis miradouros da cidade e a publicá-la na página de Facebook do município no próximo Dia dos Namorados, que se celebra na quinta-feira, 14 de Fevereiro. A fotografia que tiver mais “likes” vale aos vencedores dois bilhetes para o concerto de Mafalda Veiga, no sábado, 16 de Fevereiro, no Teatro Sá da Bandeira.

O desafio foi lançado pela vereadora do município, Inês Barroso, durante a apresentação da programação de Carnaval que vai decorrer de 1 a 4 de Março deste ano. Segundo a autarca, durante todo o dia, os namorados que se deslocarem aos miradouros do Jardim das Portas do Sol, de São Bento, do Sacapeito, da Rafôa (junto ao antigo Presídio Militar), do Largo do Barão e Casal do Provedor (junto à Secundária Ginestal Machado), vão ter várias surpresas à sua espera.

“Queremos que o Dia dos Namorados não esteja tão ligado ao comércio, mas mais ao afecto”, admitiu Inês Barroso, lembrando que é a primeira vez que a autarquia organiza algo para assinalar a data.