Festival Folklorique leva AREPA do Porto Alto a Paris

O Rancho Lezírias do Ribatejo de Vincennes organiza o Festival Folklorique, que dará destaque ao Ribatejo no Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris, a 23 de Fevereiro.

No Festival de Folclore actuam como convidados de honra os ribatejanos AREPA do Porto Alto, Samora Correia, Benavente.

No mesmo evento, com início marcado para as 20h00 estarão também representados os grupos Províncias de Portugal, de Ozoir-la-Ferrière; Rosas de Portugal, de Montreuil; e Aldeias do Vez, de Rosny-sous-Bois.

O Lezírias do Ribatejo de Vincennes foi criado pela Associação L’Amicale de la Communauté de Vincennes e integra um grupo de emigrantes portugueses oriundos desta localidade, situada nos arredores de Paris, com o objectivo de preservar e divulgar a cultura portuguesa em França.