Pedreira abandonada em Trancoso transformada em lixeira a céu aberto

Moradores e município estão revoltados com a situação e exigem intervenção das autoridades.

Uma das pedreiras desactivadas e abandonadas no lugar de Trancoso, na freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, está transformada há mais de um ano numa lixeira improvisada que tem causado impactos não apenas no ambiente como também na população que reside no local.

Além da deposição de lixos e monos domésticos, tem havido também a deposição de entulhos. No início de Janeiro, explicam alguns moradores da zona, houve a queima dos resíduos e o seu enterramento, o que provocou fumos e maus cheiros. Os autores das descargas não são conhecidos e as deposições fazem-se sobretudo a coberto da noite.