Assaltantes levam guloseimas de café e mercearia em Almeirim

A mercearia/café Alecrim, na rua Condessa da Junqueira, perto do quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim foi assaltada na madrugada desta quinta-feira, 14 de Fevereiro.

Segundo o que O MIRANTE conseguiu apurar, os assaltantes partiram a montra na zona lateral do estabelecimento e levaram todo o tipo de guloseimas, desde bolachas a chocolates e bolos. Nem o senhorio, que reside no 1.º andar no mesmo edifício onde se encontra a loja, nem os vizinhos se aperceberam do assalto. Foi só pelas 6h30, quando a proprietária da mercearia/café chegou ao local para abrir o estabelecimento, que deu conta da situação.

Esta é a primeira vez, desde que abriu há sete anos, que a mercearia/café foi assaltada. As autoridades a foram chamadas ao local para procurar indícios que possam levar à identificação dos suspeitos. O estabelecimento vai se manter fechado até que seja reposta um nova montra e o stock roubado.