Casa do Benfica no Entroncamento com equipa de tiro com arco

A Casa do Benfica no Entroncamento apresentou oficialmente a sua equipa de Tiro com Arco e Besta (STAB/CBE), composta pelos seguintes elementos: Paulo dos Santos, Bernardo Sousa, Sandra Marques, Jorge Cardigos, Joaquim Silva, António Pires, José Moreira, Rui Vicente, Diogo Martinho e Dimas Munteanu. Os atletas são liderados pelo treinador João Santos.

A equipa estreou-se em Setembro do ano passado e participou em algumas provas dos campeonatos Indoor da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP). Em Janeiro, a equipa fez a sua estreia no campeonato de sala da FABP e actualmente encontra-se em preparação para o Campeonato de Campo e de Caça da época 2019.

Além da secção do tiro com arco e besta, a Casa do Benfica no Entroncamento tem ainda a funcionar a secção de patinagem e encontra-se a implementar a prática do voleibol e do paintball.