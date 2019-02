Incêndio desaloja 21 imigrantes em Santarém

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém, José Guilherme, o fogo deflagrou pelas 00h58 de quinta-feira, 14 de Fevereiro, no número 91 da Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte).

O incêndio começou no segundo piso, tendo alastrado ao sótão e ao piso de baixo, disse o comandante, adiantando que, dado tratar-se de um edifício de construção antiga, de madeira e tabique, a estrutura ficou praticamente destruída, não oferecendo condições de habitabilidade.

A pronta intervenção dos bombeiros, cujo quartel fica a cerca de 100 metros de distância do local do sinistro, evitou que as chamas tomassem maiores proporções e alastrassem aos prédios vizinhos.

Os bombeiros estiveram no local com duas viaturas e nove elementos, numa operação que foi dada por concluída cerca das 05:00, depois de efectuada a ventilação e avaliadas as condições do edifício, acrescentou.

No local esteve também a PSP, que está a averiguar a causa do incêndio, o presidente e a vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e Inês Barroso, bem como os serviços de protecção civil e de acção social da autarquia.

Segundo o presidente Câmara de Santarém, os 21 homens, trabalhadores imigrantes, foram realojados alguns pelo próprio patrão e a maioria pelos serviços do município, temporariamente, numa residencial.