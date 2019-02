Militantes da região no Senado Nacional do Aliança

Rui Paulo Sousa (coordenador da Aliança no concelho de Santarém), Rui Neves Carreira (coordenador da Aliança no concelho de Torres Novas) e Margarida Netto (coordenadora da Aliança no concelho de Benavente) foram eleitos para Senado Nacional da Aliança, durante o primeiro congresso do novo partido, que tem como líder Pedro Santana Lopes.

O partido Aliança apresenta-se como um partido personalista, liberalista e solidário, tendo coordenadores em todos os concelhos do distrito de Santarém.