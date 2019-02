Morreu o médico João Mora Leitão

Foi presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento e dirigente do PSD nessa cidade

O médico e antigo presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento, João Mora Leitão, eu esta quinta-feira, 14 de Fevereiro, com 78 anos de idade.

O PSD Entroncamento, de que Mora Leitão também foi presidente, emitiu uma nota de pesar onde enaltece o médico e cidadão empenhado que ao longo da vida se envolveu em “lutas pelos outros e pelos ideais em que sempre acreditou”.

“O seu legado e a sua entrega serão sempre recordados pelos militantes do Partido Social Democrata que consigo privaram ao longo de duras batalhas pela nossa Cidade. Amante do fado de Coimbra e seu intérprete foi durante muitos anos transmissor da alma coimbrã”, lê-se na nota do PSD do Entroncamento, onde se endereçam as condolências à família.