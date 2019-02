Nascidos em 1974 convidados a contribuir para exposição em Torres Novas

A Câmara de Torres Novas está a convidar os torrejanos nascidos em 1974 a contribuírem para uma exposição sobre o 25 de Abril que irá mostrar, nos 45 anos da Revolução, como esta influenciou a vida das famílias.

“Através da partilha das suas memórias, do seu álbum de fotografias, de objectos ou músicas que tenham particular significado para si ou para a sua família, aguardamos pelo seu contributo até ao próximo dia 1 de Março”, refere uma nota do município.

A evocação dos 45 anos do 25 de Abril será feita “através de algumas mostras e exposições que vão decorrer nos espaços públicos de cultura em Torres Novas: no museu, na biblioteca e no Convento do Carmo (antigo hospital)”, acrescenta.