Pavilhão de Santo Estêvão precisa de pequenas obras 

O pavilhão de Santo Estêvão, em Benavente, precisa de pequenas intervenções que melhorem a qualidade geral do espaço. O alerta foi deixado numa das últimas reuniões públicas da Câmara de Benavente pelo vereador do PSD e morador naquela localidade, Ricardo Oliveira, que pediu uma intervenção célere no edifício.

Ricardo Oliveira alega que o pavilhão tem fragilidades que precisam de ser melhoradas, referindo que há todas as condições para que Benavente seja o município com a imagem de marca da modalidade de trampolins, o grande pólo de treino e estágio da modalidade a nível nacional, e isso só não acontece mais porque o pavilhão tem cada vez menos condições para receber provas e treinos.

A estrutura existente tem pouca altura, as condições de climatização do espaço não são as ideais e há relatos de que quando chove com maior intensidade a água infiltra-se dentro do pavilhão.

O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), reconhece a importância da modalidade para o concelho e, em particular, Santo Estêvão, berço de campeões como Diogo Ganchinho. “Procuramos articular os investimentos com quem está mais próximo. O Clube de Futebol Estevense, além dos trampolins, tem também a actividade de futebol. O que ficou definido é que a prioridade aponta para podermos proceder à colocação de um relvado sintético no campo”, explica.

A obra deverá custar entre 200 a 250 mil euros. Caso haja disponibilidade orçamental a câmara admite vir a fazer uma intervenção de melhoria no pavilhão. “Se o clube e a junta entenderem que a intervenção mais urgente para Santo Estevão não é o campo de futebol mas sim o pavilhão, da nossa parte temos toda a disponibilidade para equacionar e tomar outras opções”, explica o autarca.