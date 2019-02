A poluição no rio Nabão foi mais uma vez discutida em sessão camarária depois de mais uma descarga poluente.

APA criticada por não resolver problema da poluição no Nabão

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas (PS), defende a utilização de drones, geridos pelas forças policiais, para fazer a monitorização do rio Nabão e identificar as fontes poluidoras. A poluição no rio Nabão foi mais uma vez discutida em sessão camarária depois de mais uma descarga poluente registada a 1 de Fevereiro, dia em que se registaram chuvas fortes na região.

Anabela Freitas referiu ainda que está a decorrer um concurso para contratar uma empresa que faça a monitorização da água do rio no concelho de Tomar. “Não vai resolver o problema mas vai permitir perceber onde é o foco poluidor no nosso concelho”, realçou.