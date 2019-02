partilhe no Google+

Entidade intermunicipal vai gerir água e saneamento em seis concelhos do Médio Tejo

A criação de uma entidade intermunicipal de água e saneamento, que vai integrar seis municípios da região do Médio Tejo, vai causar a redução da tarifa da água nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere e aumentar nos restantes concelhos envolvidos: Ourém, Mação, Sardoal e Vila Nova da Barquinha. A informação foi avançada pela presidente do município de Tomar, Anabela Freitas (PS), em reunião de câmara extraordinária, onde foi aprovada, por unanimidade, a criação desta entidade intermunicipal.