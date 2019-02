partilhe no Google+

Gripe no Hospital de Abrantes obriga a redução de visitas e uso de máscara

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) reduziu o horário das visitas e limitou o número de visitas por doente no Hospital de Abrantes, por terem sido detectados nove casos de gripe em doentes internados numa das enfermarias do Serviço de Medicina Interna.

O horário está agora compreendido entre 16h30 e as 19h30 e as visitas só podem ser efectuadas mediante o uso obrigatório de máscara, que será disponibilizada no exterior da enfermaria.

Segundo a administração do CHMT, estas medidas restritivas vão manter-se "enquanto forem necessárias podendo ser eventualmente adaptadas a novas realidades que decorram do evoluir da situação". As restrições colocadas visam a protecção dos doentes, mas também a população em geral e profissionais de saúde.