Grupo de Dadores de Sangue do Vale de Santarém com novos dirigentes.

Os últimos dias têm sido marcados no concelho de Vila Franca de Xira por muita actividade teatral. No Ateneu Artístico Vilafranquense subiu ao palco a peça “O Veneno do Teatro”, de Rudolf Sirera, com encenação de Paulo de Cira. E em Alverca o Teatro Estúdio Ildefonso Valério tem enchido para a peça “Casal Aberto”, de Dário Fo e Franca Rame, com encenação de Rui Dionísio.