Passeio solidário para ajudar jovem de Almeirim com doença oncológica

Almeirim recebe no domingo, 17 de Fevereiro, um passeio solidário em motorizada, dinamizado por vários grupos motards do concelho. A iniciativa visa angariar dinheiro para ajudar João Alva. Um jovem de 16 anos, aluno na Escola Secundária de Almeirim, que sofre de uma doença oncológica e precisa de tratamento urgente, que é muito dispendioso.



A concentração está marcada para as 9h00, junto ao Centro Coordenador de Transportes da cidade. Segue-se, pelas 13h00, um almoço na Associação Desportiva dos Paços dos Negros. A inscrição tem um valor de 10 euros.



De recordar que ainda se encontra aberta uma conta solidária no banco BPI para quem puder contribuir. Pode ser através de um depósito ou de uma transferência bancária para a conta: IBAN – PT50 0010 0000 5632 4300 0012 6, NIB – 0010 0000 5632 4300 0012 6 ou N.º DE CONTA BPI – 8-5632430.000.001.