Basta! promove manifestação contra poluição em Torres Novas

Movimento Basta! promove “ajuntamento de gente consciente” no sábado, 23 de Fevereiro, no largo do Nicho dos Riachos, em Torres Novas (junto ao Torreshopping), pelas 15h00.

O movimento ambientalista apela a que cada participante leve máscara e cartazes “com os dizeres que lhe vão na alma”. O objectivo é dar voz à luta contra a poluição na ribeira da Boa-Água.

Fundado por Pedro Triguinho, Maria Jeromito e Luís Santos, o Basta! reúne um grupo de cidadãos que exige o fim dos atentados ambientais na ribeira da Boa-Água, em Torres Novas, tendo sido distinguido, em 2018, com uma menção honrosa no Prémio Nacional do Ambiente, atribuído pelaConfederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente.