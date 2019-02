Biblioteca Municipal de Santarém precisa de obras urgentes

Edifício apalaçado confronta-se com problemas resultantes de infiltrações.

O edifício apalaçado onde está instalada a Biblioteca Municipal Braamcamp Freire, em Santarém, sofre de graves problemas de infiltrações que devem ser alvo de intervenções paliativas em breve. Uma intervenção mais profunda, com vista à preservação do imóvel e do rico espólio ali existente, vai ficar para depois.

Em reunião de câmara, o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que esse problema está identificado e que a autarquia tentou obter financiamento para obras de fundo mas não conseguiu. O autarca disse esperar que a obra possa ser lançada em 2020, pelo que até lá terão que ser feitas intervenções pontuais para evitar males maiores.

O assunto foi levantado pela oposição socialista, que visitou recentemente o espaço e constatou o estado de degradação do edifício devido às infiltrações causadas pela chuva. O vereador Rui Barreiro alertou para a necessidade de uma intervenção urgente no edifício, acrescentando que se a maioria PSD levar a reunião de câmara uma proposta nesse sentido, a mesma contará com o apoio dos socialistas.

A Biblioteca Municipal Braancamp Freire, inaugurada em 1880, transferiu-se para o Palácio dos Barões de Almeirim em 1926, após a morte de Anselmo Braamcamp Freire que, além do palacete de família, deixou à cidade de Santarém um legado que incluí livros, manuscritos e diversas obras de arte. O edificio sofreu obras de recuperação e ampliação e reabriu ao público em 1989. Em 6 de Setembro de 2018, a Biblioteca Municipal de Santarém passou a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.