CTT falha na entrega de correspondência e deixa casal sem reforma

Moradores em Castanheira do Ribatejo dizem que os enganos dos carteiros são recorrentes, mas os Correios garantem que o serviço foi melhorado e que as reclamações são residuais.

Jaime Pereira repudia os enganos na entrega de correspondência em Castanheira do Ribatejo por parte dos Correios de Portugal (CTT) e os recorrentes atrasos na sua distribuição, que o deixaram a si e à sua esposa sem receber a pensão de reforma do Luxemburgo há mais de dois meses.

Segundo o reformado e ex-emigrante no Luxemburgo, agora residente em Castanheira do Ribatejo, a carta com o formulário da prova de vida que anualmente recebe e tem que reenviar devidamente preenchido e certificado pela junta de freguesia, para continuar a receber a sua reforma, “nunca chegou à caixa do correio”. “Enviaram-me uma notificação a dizer que ia ficar sem a pensão porque a carta lhes foi devolvida sem estar preenchida”, diz a O MIRANTE, frisando que o envelope estava carimbado pelos serviços dos CTT de Castanheira do Ribatejo. A mesma situação aconteceu com a sua esposa.