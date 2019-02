Obras na Estrada da Loureira só lá para Outubro

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), prevê que o projecto de requalificação da Estrada Municipal 357, mais conhecida por Estrada da Loureira, em Fátima, possa avançar no próximo mês de Março. A informação foi dada em sessão camarária após uma questão levantada pelo vereador João Heitor (PS) sobre o assunto.

Albuquerque explica que a Estrada da Loureira, artéria por onde entram mais peregrinos em Fátima, precisa de uma intervenção profunda que prevê iluminação, passeios, requalificação do piso, criação de uma rotunda, diversos lugares de estacionamento para veículos automóveis, paragem de autocarros, árvores, ilhas ecológicas e colocação de infra-estruturas de telecomunicações.

“Este foi um dos primeiros projectos em que este executivo falou quando tomou posse, em Outubro de 2017, e ainda não o conseguimos terminar porque queremos que fique o mais completo possível. Pretendemos começar a obra em Outubro. Esperemos conseguir cumprir os prazos”, afirmou o presidente do município. Segundo O MIRANTE noticiou em Abril do ano passado, o anteprojecto de requalificação desta estrada foi aprovado por unanimidade pelo executivo da Câmara de Ourém em Março desse ano. Estava previsto que as obras arrancasseem até final de 2018 e estarem concluídas em Maio deste ano. O que não veio a acontecer. Este projecto tem um investimento previsto de 1.134.383 euros, com fundos municipais.

Em Maio do ano passado, Albuquerque reconheceu que o facto da obra não se ter concretizado em 2017, ano do Centenário das Aparições, foi uma “oportunidade perdida”, até porque, disse na altura, é por esta via que chega o maior número de peregrinos que se desloca a pé para Fátima.