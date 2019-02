Obras no Vale da Fontinha foram retomadas

As obras de construção do parque de estacionamento do Vale da Fontinha, em Abrantes, recomeçaram no dia 15 de Fevereiro após terem estado paradas durante cerca de um mês. O vice-presidente da Câmara de Abrantes, João Gomes (PS), explicou, em sessão camarária, que esta suspensão dos trabalhos estava prevista na empreitada.

“Esta paragem deveu-se ao clima por causa das chuvas. Aquela zona tem muitos movimentos de terras e com a chuva criou um grande lamaçal. Além disso, os muros de gabiões (muros de consolidação) são feitos com pedra de seixo rolado extraído do rio Tejo. No Inverno, com a subida de caudais a empresa que faz a extracção da pedra retomou a laboração no dia 15 de Fevereiro por isso a obra parou”, justificou o autarca.

João Gomes garante que a obra está adiantada no seu prazo de execução previsto, que é de quatro meses, e estará pronta em Maio. A construção do parque de estacionamento do Vale da Fontinha, num valor de 944.450 euros, tem financiamento comunitário aprovado através do Portugal 2020 no valor de 799.342 euros. A maioria socialista que gere o município considera que a criação deste parque de estacionamento vai contribuir para a regeneração urbana do centro histórico da cidade.

Além da construção de um parque de estacionamento em três plataformas com capacidade para 312 lugares, o espaço vai ter ainda a possibilidade de acolher o mercado grossista semanal retalhista e a Feira de São Matias, que este ano decorre no Aquapolis Sul. A previsão é de que no próximo ano, esta tradicional feira de Abrantes já se realize no Vale da Fontinha. A obra inclui ainda um arruamento urbano que vai permitir a ligação entre a Avenida Dr. Solano de Abreu e a Avenida 25 de Abril.