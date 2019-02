Ribatejo precisa de conquistar protagonismo

Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche, recebeu o prémio Personalidade do Ano na categoria de política masculino de O MIRANTE, na gala realizada no dia 14 de Fevereiro em Santarém e lembrou a urgência da região ribatejana voltar a ter o protagonismo de outros tempos. “Ser autarca é ter uma missão pela frente. Acreditamos nas nossas gentes.

O Ribatejo tem perdido protagonismo mas acredito que as novas gerações vão conseguir dar a volta a essa situação”, notou, partilhando o prémio com todas as pessoas da sua vida política e autárquica. O autarca confessou-se também um homem do terreno, que gosta de conviver com as populações e escutar as suas necessidades e por isso lamentou como o excesso de burocracia o prende em demasia ao gabinete.

“O brilho nos olhos a quem resolvemos os problemas é o que nos move”, confessou. Além de Francisco Oliveira foram também distinguidas outras 12 figuras que fazem a diferença pela positiva, todos os dias, na região.