O perigo de partilhar fotografias íntimas

A Confraria do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas organizou no sábado, 9 de Fevereiro, a cerimónia de entronização dos seus confrades, sendo um deles o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho. Depois do discurso protocolar enquanto líder do município, Coutinho envergou as vestes de confrade e colocou o chapéu. E como o momento era solene, nem faltou o fumo branco como na altura da eleição do Papa, só que em vez de sair de uma chaminé, saiu... da panela!