Ateneu Cartaxense conquista vitórias no Future Stars 2019

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) participou com 15 atletas na segunda etapa do Circuito Future Stars 2019 em ténis, que decorreu a 9 de Fevereiro em Almeirim.

Maria Rodrigues venceu no escalão amarelo. Pedro Afonso Pereira foi finalista no escalão verde. Gonçalo Dias e Ricardo Mateus atingiram as meias-finais nos escalões, verde e amarelo, respectivamente. No escalão vermelho, Clemente Sampaio venceu e Martim Dias conquistou o segundo lugar. Pedro Antunes venceu no escalão laranja. No quadro B do escalão verde Tiago Albuquerque foi o vencedor. O AAC está em 1º lugar na classificação por clubes no Circuito Future Stars 2019.