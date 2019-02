Burros alentejanos foram passear a Coruche

Um grupo de avós da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, com idades até aos 96 anos, assinalou o Dia Mundial do Doente com um encontro intergeracional no Hospital de Torres Novas. A 11 de Fevereiro distribuíram mimos, sorrisos e corações às crianças internadas e na consulta do serviço de pediatria dessa unidade hospitalar. A visita terminou com um chá oferecido pela Liga dos Amigos do hospital torrejano.