Detido por bater e ameaçar ex-namorada na Castanheira do Ribatejo

Um homem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana na Castanheira do Ribatejo por agredir e ameaçar a sua ex-companheira, um ano mais nova, dias depois da celebração do Dia dos Namorados. A detenção foi realizada a 16 de Fevereiro por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Lisboa. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, violência doméstica, foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira no dia 18 de Fevereiro, sendo-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.

Além desta situação o NIAVE procedeu também à detenção de outro homem, de 36 anos no concelho vizinho de Loures, por agressão e ameaça constante à mulher, de 35 anos, havendo também a suspeita de que batia num dos filhos menores. No âmbito da investigação dos dois crimes de violência doméstica, que decorreu durante um mês, os militares da GNR deram cumprimento aos dois mandados de detenção, que foram emitidos devido ao perigo de continuidade das agressões praticadas de forma reiterada por parte dos suspeitos.