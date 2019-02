Ferida grave em queda de terceiro andar em Santarém

Uma mulher com 55 anos ficou ferida com gravidade esta terça-feira, 19 de Fevereiro, após cair do terceiro andar do prédio onde reside, no bairro de São Domingos, em Santarém.

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém, José Guilherme, o acidente ocorreu perto das 18h00. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se consciente. Foi estabilizada e transportada para o Hospital de Santarém. As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que a situação ocorreu.