Morte súbita de auxiliar educativa causa consternação

A morte de uma auxiliar de educação da escola de 1º ciclo dos Leões, em Santarém, causou grande consternação na comunidade escolar. A vedação do estabelecimento de ensino está repleta de balões brancos e mensagens escritas em corações de cartolina deixadas por alunos que privaram de perto com Margarida Batista, que antes trabalhara também na escola do Pereiro, na mesma cidade.

A auxiliar, de 48 anos, que acompanhava de perto as crianças da educação especial, faleceu no sábado, 16 de Fevereiro, vítima de doença súbita. O corpo vai para a Capela das Portas do Sol, na quarta-feira, 20 de Fevereiro, pelas 11h00. Às 14h30 será celebrada missa na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, seguida do funeral para o cemitério dos Capuchos.

“Querida dos alunos, das suas colegas e professoras deixa um vazio que não será preenchido. A nossa saudade”, escreveu o presidente do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Manuel Lourenço, na página dessa entidade no Facebook.