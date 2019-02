Os primeiros confrades do arroz carolino já foram entronizados

Benavente, um dos concelhos do país com maior área de produção de arroz, conta agora com uma nova entidade dedicada à promoção desse produto.

Divulgar o receituário e estimular o hábito da degustação do arroz carolino produzido nos terrenos alagadiços das lezírias é a missão da Confraria do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que teve no sábado, 9 de Fevereiro, a sua cerimónia de entronização. Com as suas capas e chapéus castanhos, os confrades juraram em uníssono perpetuar e promover o arroz carolino das lezírias ribatejanas, perante uma plateia que juntou dezenas de confrades de onze confrarias do país.

A sessão que decorreu no Cine-Teatro de Benavente deu-se cerca de um ano após a fundação da confraria - 19 de Janeiro de 2018 - e da apresentação do traje oficial na passada edição do Festival do Arroz Carolino, em Benavente. Os confrades foram apadrinhados pela Confraria Gastronómica do Ribatejo e pela Confraria Gastronómica de Almeirim.