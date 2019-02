PS de Santarém organiza Convenção Autárquica a pensar na reconquista da câmara

A concelhia de Santarém do PS vai organizar a sua Convenção Autárquica nos dias 15 e 16 de Março, na Casa do Brasil, em Santarém, tendo como objectivo claro trabalhar no sentido de ganhar com maioria absoluta as eleições autárquicas, em Santarém, em 2021.

“A concelhia entendeu que o planeamento está correctamente efectuado, uma vez que se centra num objectivo inequívoco, o de alcançar uma votação compaginável com um resultado maioritário para a Presidência da Câmara de Santarém, conforme sucedeu em 1993 e 1997”, lê-se em nota enviada pela concelhia do PS, liderada pelo ex-presidente do município José Miguel Noras.

Na reunião da comissão política concelhia realizada na sexta-feira, 15 de Fevereiro, em Pernes, Joaquim Neto, actual presidente da Assembleia Municipal de Santarém, foi eleito por unanimidade presidente da Convenção Autárquica. Nesse encontro, um dos momentos altos consistirá na homenagem a 39 antigos presidentes de junta de freguesia, eleitos pelo PS, no concelho de Santarém.