Teatro Sá da Bandeira em Santarém com lotações esgotadas

Os principais espectáculos já realizados este ano no Teatro Sá da Bandeira (TSB), em Santarém, tiveram lotação esgotada e o mesmo está já garantido para os eventos que vão trazer a cantora Mafalda Veiga (dia 16 de Fevereiro) e o humorista Bruno Nogueira (no dia 2 de Março) àquela sala de espectáculos municipal. Quem não tem bilhete e pretenda assistir a esses espectáculos tem sempre a possibilidade de tentar, 48 horas antes da data do espectáculo, adquirir, no TSB ou online, ingressos resultantes de reservas dadas como canceladas.

O concerto de Aurea, no dia 16 de Janeiro, abriu o novo ciclo de programação, dirigido por João Aidos, um nome com vasta experiência nessa área e que já dirigiu salas de espectáculos municipais em cidades como Aveiro, Coimbra, Faro, Leiria ou Torres Novas. Seguiu-se o espectáculo “A Perna Esquerda de Tchaikovski”, com a Companhia Nacional de Bailado e Mário Laginha, no dia 2 de Fevereiro, que também lotou o espaço.

A programação cultural tem sido um êxito em termos de adesão, embora tenha que ser levado em conta que a lotação do TSB não excede os 200 lugares. O que torna mais pertinente o debate sobre a construção de uma nova sala de espectáculos na cidade, com uma lotação superior, na ordem dos 500 lugares. O espaço fechado com maior capacidade na cidade é o grande auditório do Centro Nacional de Exposições, com cerca de 1200 lugares sentados, propriedade do CNEMA; sociedade que tem como accionista maioritário a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e onde a Câmara de Santarém também tem quota.