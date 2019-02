Arlindo Marques distinguido em Mação com Prémio Cidadania

O ambientalista Arlindo Consolado Marques, que nos últimos anos tem denunciado diversos casos de poluição no rio Tejo e seus afluentes, foi distinguido pela Assembleia Municipal de Mação com o Prémio Cidadania 2017. Uma homenagem justificada pelo seu importante trabalho em defesa do rio Tejo e dos munícipes de Mação.

O prémio foi entregue no dia 18 de Fevereiro, no auditório da escola-sede do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação. A proposta de atribuição desse galardão foi aprovada por unanimidade em sessão da assembleia municipal realizada em Fevereiro e pretendeu destacar a luta de Arlindo Marques contra a poluição dos cursos de água da bacia do Tejo. Em Novembro de 2018, o activista já tinha sido distinguido pela Confederação das Associações de Defesa do Ambiente com o Prémio Nacional do Ambiente.

O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, referiu que Arlindo Marques "conta com o apoio unânime de todos os eleitos da câmara e da assembleia municipal porque tem ajudado a resolver um problema que é de todos". E garantiu que, a par de muitas outras pessoas, será testemunha abonatória de Arlindo Marques no processo que a empresa Celtejo lhe moveu.