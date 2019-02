Brasileira assassinada em Santarém já foi sepultada em Goiás

Lúcia Oliveira, brutalmente assassinada numa casa do centro histórico de Santarém, no dia 27 de Janeiro, já foi sepultada na sua terra natal, em Goiás, Brasil.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Lúcia Oliveira, brutalmente assassinada numa casa do centro histórico de Santarém, no dia 27 de Janeiro, já foi sepultada na sua terra natal, em Goiás, Brasil. No dia 3 de Fevereiro já tinha sido celebrada missa pela alma da brasileira de 48 anos, na Igreja de Nosso Senhor de Jesus Cristo, em Santarém.

A falecida foi transportada, depois de todas as formalidades legais, para o Brasil e o funeral decorreu no sábado, 16 de Fevereiro.

Lúcia Oliveira foi encontrada morta numa casa na Travessa das Frigideiras, perto do Largo de Marvila, com sinais de agressões violentas. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que até agora ainda não apontou suspeitos.