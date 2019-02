Empreitada prevê a substituição do relvado sintético e a melhoria dos sistemas de drenagem e de rega.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Câmara de Santarém investe 300 mil euros no campo do Amiense

A Câmara Municipal de Santarém vai investir cerca de 300 mil euros na substituição do relvado sintético do campo de futebol do Clube Desportivo Amiense, em Amiais de Baixo. A intervenção contempla ainda melhoria dos sistemas de drenagem e de rega.

A decisão foi tomada pelo executivo municipal na reunião de câmara de segunda-feira, 18 de Fevereiro, onde foi aprovada a proposta de protocolo de cedência de direito de superfície do campo de futebol do Amiense, por forma a permitir a empreitada.