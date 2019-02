Concurso para manutenção de estradas municipais em Santarém

partilhe no Google+

O executivo da Câmara de Santarém aprovou na reunião de segunda-feira, 18 de Fevereiro, a abertura do concurso público para a empreitada de “Conservação e Manutenção de Estradas do Concelho de Santarém”, com um valor base de três milhões e 42 mil euros.

O caderno de encargos prevê trabalhos de conservação de pavimentos, fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores, regularização e limpeza de bermas/valetas/passeios, requalificação de órgão de drenagem e manutenção e estabilização de taludes durante os próximos três anos.