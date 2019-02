João Coroado é novo presidente do Politécnico de Tomar

João Paulo Pereira de Freitas Coroado é o novo presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

A eleição decorreu no Conselho Geral do IPT a 20 de Fevereiro e João Coroado, único candidato ao cargo, obteve 14 votos a favor e três votos em branco.

Doutorado em Geociências, pela Universidade de Aveiro, João Coroado é presidente da Assembleia Geral da Associação de Turismo Militar Português, desde 2017, e foi, desde 2015, vice-presidente do Politécnico de Tomar, com a responsabilidade das áreas científica e pedagógica. A sua ligação a esta instituição de ensino remonta a 1990, quando iniciou funções como encarregado de trabalho na Escola Superior de Tecnologia de Tomar.

João Coroado sucede a Eugénio de Almeida, que assumia a presidência desde 2010.

Em entrevista a O MIRANTE, aquando da abertura solene do ano lectivo 2018/1019, a 20 de Novembro de 2018, João Coroado referia a “vontade de alavancar” a instituição e defendia a sustentabilidade do IPT e da região em que está inserido, assumindo, no entanto que está de olho na expansão internacional do instituto.

“Aumentar o número de estudantes, de diplomados e dos indicadores de investigação, num contexto de crescente permeabilidade com o meio envolvente”, é uma das promessas do novo presidente para o mandato de quatro anos que agora inicia.