Nuno Fonseca eleito presidente do Rancho “Os Camponeses” de Peralva

Nuno Antunes Fonseca é o novo presidente da direcção do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Peralva, concelho de Tomar, que elegeu os órgãos sociais no dia 9 de Fevereiro, para o triénio de 2019/2021. Carlos Lopes Sousa foi eleito vice-presidente da direcção e Maria Albertina Tomé foi eleita secretário da direcção. A tesoureira é Andreia Neto Alves. A vogal do Rancho é Susana Gonçalves Jorge, enquanto Liliana Duarte Pires foi eleita vogal da Cultura e Daniel Domingos Salvador é o vogal do Desporto.

Para a assembleia-geral foram eleitos Manuel Samouco (presidente), Manuel Pereira Francisco (vice-presidente), Francisco António Ribeiro (secretário) e Tiago Lopes Pereira (segundo secretário). Paulo Sousa Ribeiro é o presidente do conselho fiscal, enquanto Ana Luísa Salgueiro foi eleita secretária. António Borges Reis e José Lopes Gomes são os vogais deste órgão.