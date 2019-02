O povo é quem mais ordena!

Algumas obras de requalificação do espaço público feitas no concelho de VFX nos últimos meses têm dividido opiniões.

Algumas obras de requalificação do espaço público feitas no concelho de Vila Franca de Xira nos últimos meses têm dividido opiniões. Na maioria das vezes por causa da redução de lugares de estacionamento, já que o que em tempos eram descampados e terrenos ao abandono onde toda a gente metia os carros, passaram a ser bonitos jardins e ginásios ao ar livre. Por esse motivo, muitas têm sido as pessoas a defender que o município promovesse sessões públicas prévias de esclarecimento, visando dar a conhecer que obras vão ser feitas e ao mesmo tempo recolher contributos de quem ali vive. O caso mais recente envolveu os moradores da Quinta da Grinja, zona onde havia terrenos que há décadas estavam ao abandono. Quem ali vive queixa-se agora de não ter sido visto nem achado na obra em curso e criticam a redução brutal de lugares disponíveis para estacionamento. Entretanto os vereadores da CDU aproveitaram a boleia para, na última reunião pública de câmara, criticar o executivo socialista de não ouvir a população e promover uma política de obras do quero, posso e mando. O presidente, Alberto Mesquita (PS), não concorda e brincou dizendo que muito mau seria se cada vez que a câmara precisa de fazer uma obra fosse preciso realizar um plenário de moradores para ver quem aprova ou não as intervenções. É que já se sabe que agradar a todos não é fácil...