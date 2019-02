Populares da Carregueira sem saneamento básico queixam-se na câmara

Paulo Queimado disse que não estava ao seu alcance poder ajudar a população, uma vez que as obras necessárias são da competência da empresa Águas do Ribatejo.

Cerca de 30 populares da aldeia de Carregueira, Chamusca, foram à reunião de câmara queixarem-se da inexistência de saneamento básico na parte alta da aldeia. Os manifestantes são obrigados a deitar os resíduos domésticos para as ruas e a situação é de “terceiro mundo”, apelidou António Simão, porta-voz do grupo. As pessoas são obrigadas a despejar os restos alimentares e águas das máquinas de lavar roupa para a estrada.

Paulo Queimado, presidente da autarquia, disse que não estava ao seu alcance poder ajudar a população, uma vez que as obras necessárias são da competência da empresa Águas do Ribatejo.

O autarca disse ainda que ia “fechar os olhos” às situações de despejo de resíduos para a rua, uma vez que podem ser alvo de multas avultadas. “Se o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) tem conhecimento disso, estão sujeitos a coimas pesadíssimas”.

Avelina Luísa respondeu que o presidente da câmara ao invés de fechar os olhos devia era já te-los aberto há muito tempo. “Se não temos esgotos e fossas deitamos os resíduos para onde? Como fazemos?”, questionou.

Paulo Queimado disse que irá pressionar a Águas do Ribatejo para que o caso da colocação de saneamento na parte alta da Carregueira seja uma prioridade, embora tenha referido que esse projecto está contemplado no plano de investimentos da Águas do Ribatejo para os anos 2019/2021. “O máximo que poderei fazer é pressionar a Águas do Ribatejo para assinalar essa intervenção como prioritária”.