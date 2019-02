Alunos de Benavente deixam de poder sair da escola sem acompanhamento

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Benavente vão deixar, pelo menos temporariamente, de andar sozinhos pelas ruas da vila para terem aulas de educação física e natação no pavilhão e nas piscinas municipais, que distam algumas centenas de metros do estabelecimento de ensino. O Ministério da Educação enviou uma nota informativa na última semana, para todas as escolas do país, informando que, a partir de agora, os estudantes só podem abandonar o recinto escolar se acompanhados por auxiliares educativos e com o consentimento dos pais.